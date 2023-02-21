Abdalla Ramadan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdalla Ramadan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdalla Ramadan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdalla Ramadan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdalla Ramadan 7 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri,Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Abdullah Ramadan Bakheet Sulaiman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdalla Ramadan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FMC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Jazira (Abu Dabi) futbol takımında oynamaktadır. Al-Jazira (Abu Dabi) takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Abdalla Ramadan'nin Al-Jazira (Abu Dabi) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdalla Ramadan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/3vbd/

Abdalla Ramadan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdalla Ramadan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Abdalla Ramadan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdalla Ramadan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Al-Jazira

Abdalla Ramadan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdalla Ramadan şuan Al-Jazira (Abu Dabi) takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Abdalla Ramadan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Al-Jazira (Abu Dhabi) (-2018)

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 18 numaralı formasıyla 14 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 34 maçta 0 gol atmıştır.

Birleşik Arap Emirlikleri U23 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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