Aymen Hussein kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aymen Hussein Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aymen Hussein adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aymen Hussein Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aymen Hussein 22 Mart 1996 tarihinde Hawija şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Irak uyrukludur.Gerçek adı da Aymen Hussein Ghadhban/ أيمن حسين şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aymen Hussein Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HSS yapmaktadır. Aymen Hussein, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Jazira (Abu Dabi) futbol takımında oynamaktadır. Al-Jazira (Abu Dabi) takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Aymen Hussein'nin Al-Jazira (Abu Dabi) ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aymen Hussein Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aymen Hussein isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aymen Hussein Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aymen Hussein futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Al-Naft SC

1 Temmuz 2017 yılında Al-Shorta SC

1 Kasım 2017 yılında Al-Naft SC

15 Eylül 2018 yılında CS Sfaxien

1 Temmuz 2019 yılında Al-Quwa Al-Jaw.

9 Ağustos 2021 yılında Umm Salal SC

1 Temmuz 2022 yılında Al-Markhiya SC

8 Şubat 2023 yılında Al-Jazira

Aymen Hussein Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aymen Hussein şuan Al-Jazira (Abu Dabi) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Aymen Hussein Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Irak takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 53 maçta 10 gol atmıştır.

Irak U23 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 9 gol atmıştır.

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