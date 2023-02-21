Filip Novak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Novak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Novak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Novak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Novak 26 Haziran 1990 tarihinde Přerov şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Filip Novák şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Novak Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Filip Novak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Jazira (Abu Dabi) futbol takımında oynamaktadır. Al-Jazira (Abu Dabi) takımına 28 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Novak'nin Al-Jazira (Abu Dabi) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filip Novak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/fida7

Filip Novak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Novak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Filip Novak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Novak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2009 yılında Tescoma Zlin

1 Temmuz 2011 yılında FK Jablonec

28 Ağustos 2015 yılında Midtjylland

19 Ocak 2018 yılında Trabzonspor

13 Ağustos 2020 yılında Fenerbahçe

28 Eylül 2022 yılında Al-Jazira

Filip Novak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Novak şuan Al-Jazira (Abu Dabi) takımında oynamakta ve 57 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Filip Novak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KMK Zubr Přerov (1997 - 2001)1.FC Přerov (2001 - 2008)FC Tescoma Zlín (2008 - 2009)

Çek Cumhuriyeti takımında 17 numaralı formasıyla 31 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 2 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 15 numaralı formasıyla 10 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.