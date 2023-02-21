Mohamed Jamal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Jamal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Jamal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Jamal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Jamal 11 Mayıs 1994 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Jamal Nasser Mubarak Badhafari şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Jamal Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Jamal, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Jazira (Abu Dabi) futbol takımında oynamaktadır. Al-Jazira (Abu Dabi) takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Mohamed Jamal'nin Al-Jazira (Abu Dabi) ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Jamal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Jamal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Jamal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Jamal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Al-Jazira

1 Temmuz 2019 yılında Al-Ain FC

30 Haziran 2022 yılında Al-Jazira

Mohamed Jamal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Jamal şuan Al-Jazira (Abu Dabi) takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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