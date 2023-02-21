Fabricio Yan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabricio Yan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabricio Yan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Fabricio Yan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Fabricio Yan 10 Şubat 2004 tarihinde Maceió şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Fabrício Yan Peixoto Barros Limeira şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Fabricio Yan Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kiraht Sports yapmaktadır. Fabricio Yan, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Jazira (Abu Dabi) futbol takımında oynamaktadır. Al-Jazira (Abu Dabi) takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fabricio Yan'nin Al-Jazira (Abu Dabi) ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.
Fabricio Yan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Fabricio Yan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Flamengo U20
16 Ocak 2023 yılında Al-Jazira
Fabricio Yan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Fabricio Yan şuan Al-Jazira (Abu Dabi) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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