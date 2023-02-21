Rakaan Almenhali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rakaan Almenhali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rakaan Almenhali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rakaan Almenhali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rakaan Almenhali 27 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Rakaan Waleed Saleh Mubarak Almenhali şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rakaan Almenhali Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Triple Keys yapmaktadır. Rakaan Almenhali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Jazira (Abu Dabi) futbol takımında oynamaktadır. Al-Jazira (Abu Dabi) takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Rakaan Almenhali'nin Al-Jazira (Abu Dabi) ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rakaan Almenhali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rakaan Almenhali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rakaan Almenhali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rakaan Almenhali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Al-Jazira

Rakaan Almenhali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rakaan Almenhali şuan Al-Jazira (Abu Dabi) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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