Nedim Ljubijankic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nedim Ljubijankic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nedim Ljubijankic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nedim Ljubijankic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nedim Ljubijankic 18 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nedim Ljubijankic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nedim Ljubijankic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Triglav Kranj futbol takımında oynamaktadır. NK Triglav Kranj takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nedim Ljubijankic'nin NK Triglav Kranj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nedim Ljubijankic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nedim Ljubijankic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nedim Ljubijankic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nedim Ljubijankic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağu 2021 yılında NK Celje U19

29 Temmuz 2022 yılında Kety Bistrica

29 Ocak 2023 yılında NK Triglav

Nedim Ljubijankic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nedim Ljubijankic şuan NK Triglav Kranj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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