Oliver Kregar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oliver Kregar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oliver Kregar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oliver Kregar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oliver Kregar 20 Haziran 2000 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oliver Kregar Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oliver Kregar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Triglav Kranj futbol takımında oynamaktadır. NK Triglav Kranj takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Oliver Kregar'nin NK Triglav Kranj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oliver Kregar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oliver Kregar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oliver Kregar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oliver Kregar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Şubat 2020 yılında NK Radomlje

30 Haziran 2020 yılında NK Olimpija

20 Ağu 2020 yılında NK Radomlje

11 Temmuz 2022 yılında NK Krka

1 Eylül 2022 yılında NK Triglav

Oliver Kregar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oliver Kregar şuan NK Triglav Kranj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Oliver Kregar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 7 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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