Tim Gasperin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tim Gasperin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tim Gasperin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tim Gasperin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tim Gasperin {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tim Gasperin Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tim Gasperin, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Triglav Kranj futbol takımında oynamaktadır. NK Triglav Kranj takımına - tarihinde katılmıştır. Tim Gasperin'nin NK Triglav Kranj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tim Gasperin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tim Gasperin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tim Gasperin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tim Gasperin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tim Gasperin şuan NK Triglav Kranj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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