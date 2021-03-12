Ordu Altınordu Nüfusu 2020 - 2021 | Altınordu İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ordu Altınordu Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ordu Altınordu nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ordu Altınordu nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Altınordu ilçesinin bağlı bulunduğu Ordu ilinde 761 bin 400 kişi yaşamaktadır. Ordu ili 5861 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 371 (km²) si Altınordu ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ordu Altınordu nüfusu 224 bin 100 kişidir.

Ordu Toplam Nüfusu Kaçtır?

761 bin 400 kişidir.

Altınordu İlçe Nüfusu Kaçtır?

224 bin 100 kişidir.

Altınordu Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

- kişidir.

Ordu Altınordu Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 29,3 olarak gerçekleşmiştir.

Altınordu İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : - Enlem : -

Altınordu İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ordu iline bağlı bulunan Altınordu ilçesinin telefon alan kodu 0 452 şeklinde başlamaktadır.

Altınordu ilçesinin bağlı olduğu Ordu İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Altınordu ilçesinin bağlı olduğu il olan Ordu ilinin plaka kodu 52 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020