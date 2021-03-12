Ordu Altınordu Nüfusu 2020 - 2021 | Altınordu İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Aydın Didim Nüfusu 2020 - 2021 | Didim İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Ordu Akkuş Nüfusu 2020 - 2021 | Akkuş İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Aydın Çine Nüfusu 2020 - 2021 | Çine İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Aydın Buharkent Nüfusu 2020 - 2021 | Buharkent İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Aydın Bozdoğan Nüfusu 2020 - 2021 | Bozdoğan İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Artvin Yusufeli Nüfusu 2020 - 2021 | Yusufeli İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Artvin Şavşat Nüfusu 2020 - 2021 | Şavşat İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Artvin Murgul Nüfusu 2020 - 2021 | Murgul İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Artvin Kemalpaşa Nüfusu 2020 - 2021 | Kemalpaşa İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Ordu Altınordu Nüfusu 2020 - 2021 | Altınordu İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Ordu Altınordu Nüfusu 2020 - 2021 | Altınordu İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Ordu Altınordu nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Ordu Altınordu nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu. TÜİK verilerine göre Ordu Altınordu nüfusu 224 bin 100 olduğu açıklandı. Haberimizde Ordu Altınordu yüzölçümü kaçtır? soruna da yanıt bulabilirisiniz.

Ordu Altınordu Nüfusu 2020 - 2021 | Altınordu İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ordu Altınordu Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ordu Altınordu nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ordu Altınordu nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Altınordu ilçesinin bağlı bulunduğu Ordu ilinde 761 bin 400 kişi yaşamaktadır. Ordu ili 5861 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 371 (km²) si Altınordu ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ordu Altınordu nüfusu 224 bin 100 kişidir.

Ordu Altınordu Nüfusu 2020 - 2021 | Altınordu İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Ordu Toplam Nüfusu Kaçtır?

761 bin 400 kişidir.

Altınordu İlçe Nüfusu Kaçtır?

224 bin 100 kişidir.

Altınordu Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

- kişidir.

Ordu Altınordu Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 29,3 olarak gerçekleşmiştir.

Ordu Altınordu Nüfusu 2020 - 2021 | Altınordu İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Altınordu İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : - Enlem : -

Altınordu İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ordu iline bağlı bulunan Altınordu ilçesinin telefon alan kodu 0 452 şeklinde başlamaktadır.

Altınordu ilçesinin bağlı olduğu Ordu İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Altınordu ilçesinin bağlı olduğu il olan Ordu ilinin plaka kodu 52 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT