Ordu Kumru Nüfusu 2020 - 2021 | Kumru İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ordu Kumru Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ordu Kumru nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ordu Kumru nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kumru ilçesinin bağlı bulunduğu Ordu ilinde 761 bin 400 kişi yaşamaktadır. Ordu ili 5861 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 249 (km²) si Kumru ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ordu Kumru nüfusu 29 bin 828 kişidir.

Ordu Toplam Nüfusu Kaçtır?

761 bin 400 kişidir.

Kumru İlçe Nüfusu Kaçtır?

29 bin 828 kişidir.

Kumru Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

- kişidir.

Ordu Kumru Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -3,9 olarak gerçekleşmiştir.

Kumru İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 37,261555 Enlem : 37,261555

Kumru İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ordu iline bağlı bulunan Kumru ilçesinin telefon alan kodu 0 452 şeklinde başlamaktadır.

Kumru ilçesinin bağlı olduğu Ordu İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kumru ilçesinin bağlı olduğu il olan Ordu ilinin plaka kodu 52 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020