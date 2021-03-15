Ordu Ulubey Nüfusu 2020 - 2021 | Ulubey İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ordu Ulubey Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ordu Ulubey nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ordu Ulubey nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ulubey ilçesinin bağlı bulunduğu Ordu ilinde 761 bin 400 kişi yaşamaktadır. Ordu ili 5861 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 294 (km²) si Ulubey ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ordu Ulubey nüfusu 18 bin 187 kişidir.

Ordu Toplam Nüfusu Kaçtır?

761 bin 400 kişidir.

Ulubey İlçe Nüfusu Kaçtır?

18 bin 187 kişidir.

Ulubey Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

- kişidir.

Ordu Ulubey Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -67,1 olarak gerçekleşmiştir.

Ulubey İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,285738 Enlem : 29,285738

Ulubey İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ordu iline bağlı bulunan Ulubey ilçesinin telefon alan kodu 0 452 şeklinde başlamaktadır.

Ulubey ilçesinin bağlı olduğu Ordu İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Ulubey ilçesinin bağlı olduğu il olan Ordu ilinin plaka kodu 52 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020