Kuveyt'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kuveyt'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Aydın Karacasu Nüfusu 2020 - 2021 | Karacasu İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Raci isminin anlamı nedir, Raci ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kosta Rika'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kosta Rika'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Angı isminin anlamı nedir, Angı ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kosova'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kosova'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Orhan Gencebay'dan Cumhurbaşkanına övgü dolu sözler16 Mart BİM kataloğu | Bim bu salı 16 Mart 2021 kataloğuAydın İncirliova Nüfusu 2020 - 2021 | İncirliova İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Kongo Cumhuriyeti'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kongo Cumhuriyeti'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Ordu Perşembe Nüfusu 2020 - 2021 | Perşembe İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Ordu Perşembe Nüfusu 2020 - 2021 | Perşembe İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Ordu Perşembe nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Ordu Perşembe nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu. TÜİK verilerine göre Ordu Perşembe nüfusu 30 bin 997 olduğu açıklandı. Haberimizde Ordu Perşembe yüzölçümü kaçtır? soruna da yanıt bulabilirisiniz.

Ordu Perşembe Nüfusu 2020 - 2021 | Perşembe İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ordu Perşembe Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ordu Perşembe nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ordu Perşembe nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Perşembe ilçesinin bağlı bulunduğu Ordu ilinde 761 bin 400 kişi yaşamaktadır. Ordu ili 5861 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 226 (km²) si Perşembe ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ordu Perşembe nüfusu 30 bin 997 kişidir.

Ordu Perşembe Nüfusu 2020 - 2021 | Perşembe İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Ordu Toplam Nüfusu Kaçtır?

761 bin 400 kişidir.

Perşembe İlçe Nüfusu Kaçtır?

30 bin 997 kişidir.

Perşembe Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

- kişidir.

Ordu Perşembe Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -17,4 olarak gerçekleşmiştir.

Ordu Perşembe Nüfusu 2020 - 2021 | Perşembe İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Perşembe İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 32,153706 Enlem : 32,153706

Perşembe İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ordu iline bağlı bulunan Perşembe ilçesinin telefon alan kodu 0 452 şeklinde başlamaktadır.

Perşembe ilçesinin bağlı olduğu Ordu İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Perşembe ilçesinin bağlı olduğu il olan Ordu ilinin plaka kodu 52 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT