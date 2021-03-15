Ordu Perşembe Nüfusu 2020 - 2021 | Perşembe İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ordu Perşembe Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ordu Perşembe nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ordu Perşembe nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Perşembe ilçesinin bağlı bulunduğu Ordu ilinde 761 bin 400 kişi yaşamaktadır. Ordu ili 5861 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 226 (km²) si Perşembe ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ordu Perşembe nüfusu 30 bin 997 kişidir.

Ordu Toplam Nüfusu Kaçtır?

761 bin 400 kişidir.

Perşembe İlçe Nüfusu Kaçtır?

30 bin 997 kişidir.

Perşembe Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

- kişidir.

Ordu Perşembe Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -17,4 olarak gerçekleşmiştir.

Perşembe İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 32,153706 Enlem : 32,153706

Perşembe İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ordu iline bağlı bulunan Perşembe ilçesinin telefon alan kodu 0 452 şeklinde başlamaktadır.

Perşembe ilçesinin bağlı olduğu Ordu İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Perşembe ilçesinin bağlı olduğu il olan Ordu ilinin plaka kodu 52 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020