Ordu Çaybaşı Nüfusu 2020 - 2021 | Çaybaşı İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ordu Çaybaşı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ordu Çaybaşı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ordu Çaybaşı nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çaybaşı ilçesinin bağlı bulunduğu Ordu ilinde 761 bin 400 kişi yaşamaktadır. Ordu ili 5861 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 92 (km²) si Çaybaşı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ordu Çaybaşı nüfusu 12 bin 398 kişidir.

Ordu Toplam Nüfusu Kaçtır?

761 bin 400 kişidir.

Çaybaşı İlçe Nüfusu Kaçtır?

12 bin 398 kişidir.

Çaybaşı Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

- kişidir.

Ordu Çaybaşı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -23 olarak gerçekleşmiştir.

Çaybaşı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,379814 Enlem : 27,379814

Çaybaşı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ordu iline bağlı bulunan Çaybaşı ilçesinin telefon alan kodu 0 452 şeklinde başlamaktadır.

Çaybaşı ilçesinin bağlı olduğu Ordu İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Çaybaşı ilçesinin bağlı olduğu il olan Ordu ilinin plaka kodu 52 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020