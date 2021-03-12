Ordu Gölköy Nüfusu 2020 - 2021 | Gölköy İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ordu Gölköy Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ordu Gölköy nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ordu Gölköy nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gölköy ilçesinin bağlı bulunduğu Ordu ilinde 761 bin 400 kişi yaşamaktadır. Ordu ili 5861 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 415 (km²) si Gölköy ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ordu Gölköy nüfusu 28 bin 84 kişidir.

Ordu Toplam Nüfusu Kaçtır?

761 bin 400 kişidir.

Gölköy İlçe Nüfusu Kaçtır?

28 bin 84 kişidir.

Gölköy Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

- kişidir.

Ordu Gölköy Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -8,8 olarak gerçekleşmiştir.

Gölköy İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,879055 Enlem : 28,879055

Gölköy İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ordu iline bağlı bulunan Gölköy ilçesinin telefon alan kodu 0 452 şeklinde başlamaktadır.

Gölköy ilçesinin bağlı olduğu Ordu İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Gölköy ilçesinin bağlı olduğu il olan Ordu ilinin plaka kodu 52 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020