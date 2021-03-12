Ordu Akkuş Nüfusu 2020 - 2021 | Akkuş İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ordu Akkuş Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ordu Akkuş nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ordu Akkuş nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Akkuş ilçesinin bağlı bulunduğu Ordu ilinde 761 bin 400 kişi yaşamaktadır. Ordu ili 5861 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 692 (km²) si Akkuş ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ordu Akkuş nüfusu 22 bin 118 kişidir.

Ordu Toplam Nüfusu Kaçtır?

761 bin 400 kişidir.

Akkuş İlçe Nüfusu Kaçtır?

22 bin 118 kişidir.

Akkuş Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

- kişidir.

Ordu Akkuş Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -3,3 olarak gerçekleşmiştir.

Akkuş İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 37,017021 Enlem : 37,017021

Akkuş İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ordu iline bağlı bulunan Akkuş ilçesinin telefon alan kodu 0 452 şeklinde başlamaktadır.

Akkuş ilçesinin bağlı olduğu Ordu İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Akkuş ilçesinin bağlı olduğu il olan Ordu ilinin plaka kodu 52 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020