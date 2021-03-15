Kuveyt'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kuveyt'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Aydın Karacasu Nüfusu 2020 - 2021 | Karacasu İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Raci isminin anlamı nedir, Raci ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kosta Rika'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kosta Rika'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Angı isminin anlamı nedir, Angı ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kosova'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kosova'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Orhan Gencebay'dan Cumhurbaşkanına övgü dolu sözler16 Mart BİM kataloğu | Bim bu salı 16 Mart 2021 kataloğuAydın İncirliova Nüfusu 2020 - 2021 | İncirliova İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Kongo Cumhuriyeti'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kongo Cumhuriyeti'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Ordu Ünye Nüfusu 2020 - 2021 | Ünye İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Ordu Ünye Nüfusu 2020 - 2021 | Ünye İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Ordu Ünye nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Ordu Ünye nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu. TÜİK verilerine göre Ordu Ünye nüfusu 130 bin 464 olduğu açıklandı. Haberimizde Ordu Ünye yüzölçümü kaçtır? soruna da yanıt bulabilirisiniz.

Ordu Ünye Nüfusu 2020 - 2021 | Ünye İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ordu Ünye Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ordu Ünye nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ordu Ünye nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ünye ilçesinin bağlı bulunduğu Ordu ilinde 761 bin 400 kişi yaşamaktadır. Ordu ili 5861 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 591 (km²) si Ünye ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ordu Ünye nüfusu 130 bin 464 kişidir.

Ordu Ünye Nüfusu 2020 - 2021 | Ünye İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Ordu Toplam Nüfusu Kaçtır?

761 bin 400 kişidir.

Ünye İlçe Nüfusu Kaçtır?

130 bin 464 kişidir.

Ünye Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

- kişidir.

Ordu Ünye Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 18,3 olarak gerçekleşmiştir.

Ordu Ünye Nüfusu 2020 - 2021 | Ünye İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Ünye İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 37,285686 Enlem : 37,285686

Ünye İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ordu iline bağlı bulunan Ünye ilçesinin telefon alan kodu 0 452 şeklinde başlamaktadır.

Ünye ilçesinin bağlı olduğu Ordu İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Ünye ilçesinin bağlı olduğu il olan Ordu ilinin plaka kodu 52 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT