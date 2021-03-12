Ordu Aybastı Nüfusu 2020 - 2021 | Aybastı İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ordu Aybastı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ordu Aybastı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ordu Aybastı nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Aybastı ilçesinin bağlı bulunduğu Ordu ilinde 761 bin 400 kişi yaşamaktadır. Ordu ili 5861 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 248 (km²) si Aybastı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ordu Aybastı nüfusu 22 bin 326 kişidir.

Ordu Toplam Nüfusu Kaçtır?

761 bin 400 kişidir.

Aybastı İlçe Nüfusu Kaçtır?

22 bin 326 kişidir.

Aybastı Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

- kişidir.

Ordu Aybastı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 13,5 olarak gerçekleşmiştir.

Aybastı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 33,107094 Enlem : 33,107094

Aybastı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ordu iline bağlı bulunan Aybastı ilçesinin telefon alan kodu 0 452 şeklinde başlamaktadır.

Aybastı ilçesinin bağlı olduğu Ordu İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Aybastı ilçesinin bağlı olduğu il olan Ordu ilinin plaka kodu 52 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020