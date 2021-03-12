Ordu Çatalpınar Nüfusu 2020 - 2021 | Çatalpınar İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ordu Çatalpınar Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ordu Çatalpınar nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ordu Çatalpınar nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çatalpınar ilçesinin bağlı bulunduğu Ordu ilinde 761 bin 400 kişi yaşamaktadır. Ordu ili 5861 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 86 (km²) si Çatalpınar ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ordu Çatalpınar nüfusu 13 bin 658 kişidir.

Ordu Toplam Nüfusu Kaçtır?

761 bin 400 kişidir.

Çatalpınar İlçe Nüfusu Kaçtır?

13 bin 658 kişidir.

Çatalpınar Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

- kişidir.

Ordu Çatalpınar Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -11 olarak gerçekleşmiştir.

Çatalpınar İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 33,720043 Enlem : 33,720043

Çatalpınar İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ordu iline bağlı bulunan Çatalpınar ilçesinin telefon alan kodu 0 452 şeklinde başlamaktadır.

Çatalpınar ilçesinin bağlı olduğu Ordu İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Çatalpınar ilçesinin bağlı olduğu il olan Ordu ilinin plaka kodu 52 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020