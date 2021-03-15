Ordu Korgan Nüfusu 2020 - 2021 | Korgan İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ordu Korgan Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ordu Korgan nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ordu Korgan nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Korgan ilçesinin bağlı bulunduğu Ordu ilinde 761 bin 400 kişi yaşamaktadır. Ordu ili 5861 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 275 (km²) si Korgan ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ordu Korgan nüfusu 28 bin 520 kişidir.

Ordu Toplam Nüfusu Kaçtır?

761 bin 400 kişidir.

Korgan İlçe Nüfusu Kaçtır?

28 bin 520 kişidir.

Korgan Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

- kişidir.

Ordu Korgan Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -3,1 olarak gerçekleşmiştir.

Korgan İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 37,34631 Enlem : 37,34631

Korgan İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ordu iline bağlı bulunan Korgan ilçesinin telefon alan kodu 0 452 şeklinde başlamaktadır.

Korgan ilçesinin bağlı olduğu Ordu İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Korgan ilçesinin bağlı olduğu il olan Ordu ilinin plaka kodu 52 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020