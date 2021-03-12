Ordu Gürgentepe Nüfusu 2020 - 2021 | Gürgentepe İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ordu Gürgentepe Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ordu Gürgentepe nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ordu Gürgentepe nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gürgentepe ilçesinin bağlı bulunduğu Ordu ilinde 761 bin 400 kişi yaşamaktadır. Ordu ili 5861 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 189 (km²) si Gürgentepe ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ordu Gürgentepe nüfusu 13 bin 496 kişidir.

Ordu Toplam Nüfusu Kaçtır?

761 bin 400 kişidir.

Gürgentepe İlçe Nüfusu Kaçtır?

13 bin 496 kişidir.

Gürgentepe Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

- kişidir.

Ordu Gürgentepe Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -43,8 olarak gerçekleşmiştir.

Gürgentepe İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 37,575787 Enlem : 37,575787

Gürgentepe İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ordu iline bağlı bulunan Gürgentepe ilçesinin telefon alan kodu 0 452 şeklinde başlamaktadır.

Gürgentepe ilçesinin bağlı olduğu Ordu İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Gürgentepe ilçesinin bağlı olduğu il olan Ordu ilinin plaka kodu 52 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020