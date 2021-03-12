Ordu Fatsa Nüfusu 2020 - 2021 | Fatsa İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ordu Fatsa Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ordu Fatsa nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ordu Fatsa nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Fatsa ilçesinin bağlı bulunduğu Ordu ilinde 761 bin 400 kişi yaşamaktadır. Ordu ili 5861 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 357 (km²) si Fatsa ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ordu Fatsa nüfusu 123 bin 8 kişidir.

Ordu Toplam Nüfusu Kaçtır?

761 bin 400 kişidir.

Fatsa İlçe Nüfusu Kaçtır?

123 bin 8 kişidir.

Fatsa Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

- kişidir.

Ordu Fatsa Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 32,3 olarak gerçekleşmiştir.

Fatsa İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 37,506783 Enlem : 37,506783

Fatsa İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ordu iline bağlı bulunan Fatsa ilçesinin telefon alan kodu 0 452 şeklinde başlamaktadır.

Fatsa ilçesinin bağlı olduğu Ordu İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Fatsa ilçesinin bağlı olduğu il olan Ordu ilinin plaka kodu 52 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020