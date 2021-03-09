Ordu Nüfusu 2020 - 2021 | Ordu Yüzölçümü nedir?
2020 - 2021 Ordu nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Ordu nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Ordu ilinin nüfusunun 761 bin 400 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Ordu yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Ordu Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ordu nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.
2020 Ordu Nüfusu kaç oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ordu nüfusu geçen yıla göre 7202 kişi artarak 761 bin 400 kişi oldu ( 2019 yılında Ordu nüfusu 754 bin 198 kişiydi ) . İstanbul ilinde 380 bin 031 erkek, 381 bin 369 kadın yaşamaktadır.
Ordu Alan kodu nedir?
Ordu ilinin telefon alan kodu 0 452 şeklinde başlamaktadır.
Ordu yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması
Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Ordu ilinin yüz ölçümü 5861 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 57 olarak gözükmektedir.
Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.
Ordu Plaka kodu nedir?
Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Ordu ilinin plaka kodu 52 olarak belirlenmiştir
Ordu 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu
Ordu 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 761400
Ordu 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 380031
Ordu 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 381369
Ordu 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 29
Ordu 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,89 Kişidir.
Ordu 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,54 olduğu görülmektedir.
Ordu 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,71 olduğu görülmektedir.
Ordu 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 995 kişi boşanmıştır.
Ordu 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 7499
Ordu 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 761400
Ordu 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 380031
Ordu 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 381369
Ordu 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : -
Ordu 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : -
Ordu 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : -
Ordu 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 128 kişidir.
Ordu 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu
Erkek : 376933 Kadın : 377265 Toplam : 754198 Nüfus yoğunluğu : 127 kişidir.
Ordu 2019 yılı ilçe nüfusu
Erkek : 376933 Kadın : 377265 Toplam : 754198
Ordu 2019 yılı Belde - Köy nüfusu
Erkek : - Kadın : - Toplam : -
Ordu 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu
Erkek : 386547 Kadın : 385385 Toplam : 771932 Nüfus yoğunluğu : 130 kişidir.
Ordu 2018 yılı ilçe nüfusu
Erkek : 386547 Kadın : 385385 Toplam : 771932
Ordu 2018 yılı Belde - Köy nüfusu
Erkek : - Kadın : - Toplam : -
Ordu 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu
Erkek : 371061 Kadın : 371280 Toplam : 742341 Nüfus yoğunluğu : 125 kişidir.
Ordu 2017 yılı ilçe nüfusu
Erkek : 371061 Kadın : 371280 Toplam : 742341
Ordu 2017 yılı Belde - Köy nüfusu
Erkek : - Kadın : - Toplam : -
Ordu 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu
Erkek : 376243 Kadın : 374345 Toplam : 750588 Nüfus yoğunluğu : 126 kişidir.
Ordu 2016 yılı ilçe nüfusu
Erkek : 376243 Kadın : 374345 Toplam : 750588
Ordu 2016 yılı Belde - Köy nüfusu
Erkek : - Kadın : - Toplam : -
Ordu 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu
Erkek : 364236 Kadın : 364713 Toplam : 728949 Nüfus yoğunluğu : 122 kişidir.
Ordu 2015 yılı ilçe nüfusu
Erkek : 364236 Kadın : 364713 Toplam : 728949
Ordu 2015 yılı Belde - Köy nüfusu
Erkek : - Kadın : - Toplam : -