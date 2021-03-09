Ordu Nüfusu 2020 - 2021 | Ordu Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Ordu Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ordu nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ordu Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ordu nüfusu geçen yıla göre 7202 kişi artarak 761 bin 400 kişi oldu ( 2019 yılında Ordu nüfusu 754 bin 198 kişiydi ) . İstanbul ilinde 380 bin 031 erkek, 381 bin 369 kadın yaşamaktadır.

Ordu Alan kodu nedir?

Ordu ilinin telefon alan kodu 0 452 şeklinde başlamaktadır.

Ordu yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Ordu ilinin yüz ölçümü 5861 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 57 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Ordu Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Ordu ilinin plaka kodu 52 olarak belirlenmiştir

Ordu 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Ordu 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 761400

Ordu 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 380031

Ordu 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 381369

Ordu 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 29

Ordu 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,89 Kişidir.

Ordu 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,54 olduğu görülmektedir.

Ordu 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,71 olduğu görülmektedir.

Ordu 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 995 kişi boşanmıştır.

Ordu 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 7499

Ordu 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 761400

Ordu 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 380031

Ordu 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 381369

Ordu 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : -

Ordu 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : -

Ordu 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : -

Ordu 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 128 kişidir.

Ordu 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 376933 Kadın : 377265 Toplam : 754198 Nüfus yoğunluğu : 127 kişidir.

Ordu 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 376933 Kadın : 377265 Toplam : 754198

Ordu 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Ordu 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 386547 Kadın : 385385 Toplam : 771932 Nüfus yoğunluğu : 130 kişidir.

Ordu 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 386547 Kadın : 385385 Toplam : 771932

Ordu 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Ordu 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 371061 Kadın : 371280 Toplam : 742341 Nüfus yoğunluğu : 125 kişidir.

Ordu 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 371061 Kadın : 371280 Toplam : 742341

Ordu 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Ordu 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 376243 Kadın : 374345 Toplam : 750588 Nüfus yoğunluğu : 126 kişidir.

Ordu 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 376243 Kadın : 374345 Toplam : 750588

Ordu 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Ordu 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 364236 Kadın : 364713 Toplam : 728949 Nüfus yoğunluğu : 122 kişidir.

Ordu 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 364236 Kadın : 364713 Toplam : 728949

Ordu 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -