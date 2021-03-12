Ordu Çamaş Nüfusu 2020 - 2021 | Çamaş İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ordu Çamaş Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ordu Çamaş nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ordu Çamaş nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çamaş ilçesinin bağlı bulunduğu Ordu ilinde 761 bin 400 kişi yaşamaktadır. Ordu ili 5861 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 87 (km²) si Çamaş ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ordu Çamaş nüfusu 8 bin 643 kişidir.

Ordu Toplam Nüfusu Kaçtır?

761 bin 400 kişidir.

Çamaş İlçe Nüfusu Kaçtır?

8 bin 643 kişidir.

Çamaş Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

- kişidir.

Ordu Çamaş Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -46,9 olarak gerçekleşmiştir.

Çamaş İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 37,521622 Enlem : 37,521622

Çamaş İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ordu iline bağlı bulunan Çamaş ilçesinin telefon alan kodu 0 452 şeklinde başlamaktadır.

Çamaş ilçesinin bağlı olduğu Ordu İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Çamaş ilçesinin bağlı olduğu il olan Ordu ilinin plaka kodu 52 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020