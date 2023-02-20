Preben Asp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Preben Asp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Preben Asp adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Preben Asp Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Preben Asp 13 Temmuz 2002 tarihinde Steinkjer şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Preben Asp Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tempo Sports Group yapmaktadır. Preben Asp, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ranheim IL futbol takımında oynamaktadır. Ranheim IL takımına 8 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Preben Asp'nin Ranheim IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Preben Asp Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Preben Asp isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Preben Asp Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Preben Asp futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Haziran 2019 yılında Kristiansund II

23 Temmuz 2021 yılında Ranheim IL II

8 Nisan 2022 yılında Ranheim IL

13 Nisan 2022 yılında Levanger FK

31 Aralık 2022 yılında Ranheim IL

Preben Asp Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Preben Asp şuan Ranheim IL takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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