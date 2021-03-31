Sakarya Adapazarı Nüfusu 2020 - 2021 |  Adapazarı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Sakarya Adapazarı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Sakarya Adapazarı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Sakarya Adapazarı Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Adapazarı ilçesinin bağlı bulunduğu Sakarya ilinde 1 milyon 042,649 kişi yaşamaktadır. Sakarya ili 4,824 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 326 (km²) si Adapazarı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sakarya Adapazarı nüfusu 279 bin 127 kişidir.

Sakarya Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 042,649 kişidir.

Adapazarı İlçe Nüfusu Kaçtır?

279,127 kişidir.

Sakarya Adapazarı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 9,9 olarak gerçekleşmiştir.

Adapazarı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 30,400812 Enlem : 30,400812

Adapazarı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Sakarya iline bağlı bulunan Adapazarı ilçesinin telefon alan kodu 0 264 şeklinde başlamaktadır.

Adapazarı ilçesinin bağlı olduğu Sakarya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Adapazarı ilçesinin bağlı olduğu il olan Sakarya ilinin plaka kodu 54 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020