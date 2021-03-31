Sakarya Erenler Nüfusu 2020 - 2021 |  Erenler İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Sakarya Erenler Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Sakarya Erenler nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Sakarya Erenler Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Erenler ilçesinin bağlı bulunduğu Sakarya ilinde 1 milyon 042,649 kişi yaşamaktadır. Sakarya ili 4,824 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 115 (km²) si Erenler ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sakarya Erenler nüfusu 90 bin 855 kişidir.

Sakarya Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 042,649 kişidir.

Erenler İlçe Nüfusu Kaçtır?

90,855 kişidir.

Sakarya Erenler Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 19,2 olarak gerçekleşmiştir.

Erenler İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,569931 Enlem : 27,569931

Erenler İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Sakarya iline bağlı bulunan Erenler ilçesinin telefon alan kodu 0 264 şeklinde başlamaktadır.

Erenler ilçesinin bağlı olduğu Sakarya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Erenler ilçesinin bağlı olduğu il olan Sakarya ilinin plaka kodu 54 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020