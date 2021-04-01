Sakarya Kocaali Nüfusu 2020 - 2021 |  Kocaali İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Sakarya Kocaali Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Sakarya Kocaali nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Sakarya Kocaali Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kocaali ilçesinin bağlı bulunduğu Sakarya ilinde 1 milyon 042,649 kişi yaşamaktadır. Sakarya ili 4824 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 262 (km²) si Kocaali ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sakarya Kocaali nüfusu 22 bin 845 kişidir.

Sakarya Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 042,649 kişidir.

Kocaali İlçe Nüfusu Kaçtır?

22,845 kişidir.

Sakarya Kocaali Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -4,1 olarak gerçekleşmiştir.

Kocaali İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,344624 Enlem : 26,344624

Kocaali İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Sakarya iline bağlı bulunan Kocaali ilçesinin telefon alan kodu 0 264 şeklinde başlamaktadır.

Kocaali ilçesinin bağlı olduğu Sakarya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kocaali ilçesinin bağlı olduğu il olan Sakarya ilinin plaka kodu 54 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020