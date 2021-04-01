Sakarya Taraklı Nüfusu 2020 - 2021 |  Taraklı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında?Sakarya Söğütlü Nüfusu 2020 - 2021 |  Söğütlü İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Fenerbahçe ve Galatasaray sosyal medyada kapıştı! Sinirler geriliyorDoya Doya Moda All Star 1 Nisan 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu?65 yaşındaki pazar tacizcisi böyle yakalandı!Sakarya Serdivan Nüfusu 2020 - 2021 |  Serdivan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?ŞOK 2 Nisan 2021 kataloğu | Everest akıllı saat uygun fiyata ŞOK'ta2 Nisan Cuma su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU-İSU kesintiSon dakika... Şanlıurfa'daki turşu tesisinde yaşanan skandalda yeni gelişme! Gözaltına alındı
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Sakarya Sapanca Nüfusu 2020 - 2021 |  Sapanca İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Sakarya Sapanca Nüfusu 2020 - 2021 |  Sapanca İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Sakarya Sapanca nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Sakarya Sapanca nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Sakarya Sapanca nüfusunun 43 bin 018 olduğu açıklandı. Haberimizde  Sakarya Sapanca yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Sakarya Sapanca Nüfusu 2020 - 2021 |  Sapanca İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Sakarya Sapanca Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Sakarya Sapanca nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Sakarya Sapanca Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sapanca ilçesinin bağlı bulunduğu Sakarya ilinde  1 milyon 042,649 kişi yaşamaktadır. Sakarya ili 4824 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 183 (km²) si Sapanca ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sakarya Sapanca nüfusu 43 bin 018 kişidir.

Sakarya Sapanca Nüfusu 2020 - 2021 |  Sapanca İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Sakarya Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 042,649 kişidir.

Sapanca İlçe Nüfusu Kaçtır?

43,018 kişidir.

Sakarya Sapanca Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  14,1 olarak gerçekleşmiştir.

Sakarya Sapanca Nüfusu 2020 - 2021 |  Sapanca İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Sapanca İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  26,410614      Enlem :  26,410614

Sapanca İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Sakarya iline bağlı bulunan Sapanca ilçesinin telefon alan kodu 0 264 şeklinde başlamaktadır.

Sapanca ilçesinin bağlı olduğu Sakarya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Sapanca ilçesinin bağlı olduğu il olan Sakarya ilinin plaka kodu 54 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT