Sakarya Sapanca Nüfusu 2020 - 2021 |  Sapanca İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Sakarya Sapanca Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Sakarya Sapanca nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Sakarya Sapanca Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sapanca ilçesinin bağlı bulunduğu Sakarya ilinde 1 milyon 042,649 kişi yaşamaktadır. Sakarya ili 4824 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 183 (km²) si Sapanca ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sakarya Sapanca nüfusu 43 bin 018 kişidir.

Sakarya Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 042,649 kişidir.

Sapanca İlçe Nüfusu Kaçtır?

43,018 kişidir.

Sakarya Sapanca Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 14,1 olarak gerçekleşmiştir.

Sapanca İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,410614 Enlem : 26,410614

Sapanca İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Sakarya iline bağlı bulunan Sapanca ilçesinin telefon alan kodu 0 264 şeklinde başlamaktadır.

Sapanca ilçesinin bağlı olduğu Sakarya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Sapanca ilçesinin bağlı olduğu il olan Sakarya ilinin plaka kodu 54 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020