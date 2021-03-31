Sakarya Geyve Nüfusu 2020 - 2021 |  Geyve İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Sakarya Geyve Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Sakarya Geyve nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Sakarya Geyve Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Geyve ilçesinin bağlı bulunduğu Sakarya ilinde 1 milyon 042,649 kişi yaşamaktadır. Sakarya ili 4,824 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 658 (km²) si Geyve ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sakarya Geyve nüfusu 50 bin 154 kişidir.

Sakarya Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 042,649 kişidir.

Geyve İlçe Nüfusu Kaçtır?

50,154 kişidir.

Sakarya Geyve Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 3,9 olarak gerçekleşmiştir.

Geyve İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 30,291599 Enlem : 30,291599

Geyve İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Sakarya iline bağlı bulunan Geyve ilçesinin telefon alan kodu 0 264 şeklinde başlamaktadır.

Geyve ilçesinin bağlı olduğu Sakarya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Geyve ilçesinin bağlı olduğu il olan Sakarya ilinin plaka kodu 54 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020