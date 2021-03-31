Sakarya Karapürçek Nüfusu 2020 - 2021 |  Karapürçek İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Sakarya Karapürçek Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Sakarya Karapürçek nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Sakarya Karapürçek Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Karapürçek ilçesinin bağlı bulunduğu Sakarya ilinde 1 milyon 042,649 kişi yaşamaktadır. Sakarya ili 4824 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 126 (km²) si Karapürçek ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sakarya Karapürçek nüfusu 13 bin 130 kişidir.

Sakarya Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 042,649 kişidir.

Karapürçek İlçe Nüfusu Kaçtır?

13,130 kişidir.

Sakarya Karapürçek Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 11,3 olarak gerçekleşmiştir.

Karapürçek İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,154009 Enlem : 27,154009

Karapürçek İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Sakarya iline bağlı bulunan Karapürçek ilçesinin telefon alan kodu 0 264 şeklinde başlamaktadır.

Karapürçek ilçesinin bağlı olduğu Sakarya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Karapürçek ilçesinin bağlı olduğu il olan Sakarya ilinin plaka kodu 54 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020