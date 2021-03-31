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Sakarya Akyazı Nüfusu 2020 - 2021 |  Akyazı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Sakarya Akyazı nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Sakarya Akyazı nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Sakarya Akyazı nüfusunun 92 bin 093 olduğu açıklandı. Haberimizde  Sakarya Akyazı yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Sakarya Akyazı Nüfusu 2020 - 2021 |  Akyazı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Sakarya Akyazı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Sakarya Akyazı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Sakarya Akyazı Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Akyazı ilçesinin bağlı bulunduğu Sakarya ilinde  1 milyon 042,649 kişi yaşamaktadır. Sakarya ili 4824 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 625 (km²) si Akyazı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sakarya Akyazı nüfusu 92 bin 093 kişidir.

Sakarya Akyazı Nüfusu 2020 - 2021 |  Akyazı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Sakarya Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 042,649 kişidir.

Akyazı İlçe Nüfusu Kaçtır?

92,093 kişidir.

Sakarya Akyazı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  19 olarak gerçekleşmiştir.

Sakarya Akyazı Nüfusu 2020 - 2021 |  Akyazı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Akyazı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  30,619068      Enlem :  30,619068

Akyazı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Sakarya iline bağlı bulunan Akyazı ilçesinin telefon alan kodu 0 264 şeklinde başlamaktadır.

Akyazı ilçesinin bağlı olduğu Sakarya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Akyazı ilçesinin bağlı olduğu il olan Sakarya ilinin plaka kodu 54 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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