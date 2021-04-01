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Sakarya Söğütlü Nüfusu 2020 - 2021 |  Söğütlü İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Sakarya Söğütlü nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Sakarya Söğütlü nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Sakarya Söğütlü nüfusunun 14 bin 203 olduğu açıklandı. Haberimizde  Sakarya Söğütlü yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Sakarya Söğütlü Nüfusu 2020 - 2021 |  Söğütlü İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Sakarya Söğütlü Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Sakarya Söğütlü nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Sakarya Söğütlü Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Söğütlü ilçesinin bağlı bulunduğu Sakarya ilinde  1 milyon 042,649 kişi yaşamaktadır. Sakarya ili 4,824 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 150 (km²) si Söğütlü ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sakarya Söğütlü nüfusu 14 bin 203 kişidir.

Sakarya Söğütlü Nüfusu 2020 - 2021 |  Söğütlü İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Sakarya Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 042,649 kişidir.

Söğütlü İlçe Nüfusu Kaçtır?

14 bin 203 kişidir.

Sakarya Söğütlü Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  8,1 olarak gerçekleşmiştir.

Sakarya Söğütlü Nüfusu 2020 - 2021 |  Söğütlü İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Söğütlü İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  26,3883      Enlem :  26,3883

Söğütlü İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Sakarya iline bağlı bulunan Söğütlü ilçesinin telefon alan kodu 0 264 şeklinde başlamaktadır.

Söğütlü ilçesinin bağlı olduğu Sakarya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Söğütlü ilçesinin bağlı olduğu il olan Sakarya ilinin plaka kodu 54 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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