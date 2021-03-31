Sakarya Ferizli Nüfusu 2020 - 2021 |  Ferizli İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Sakarya Ferizli Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Sakarya Ferizli nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Sakarya Ferizli Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ferizli ilçesinin bağlı bulunduğu Sakarya ilinde 1 milyon 042,649 kişi yaşamaktadır. Sakarya ili 4,824 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 166 (km²) si Ferizli ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sakarya Ferizli nüfusu 27 bin 399 kişidir.

Sakarya Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 042,649 kişidir.

Ferizli İlçe Nüfusu Kaçtır?

27,399 kişidir.

Sakarya Ferizli Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 1,9 olarak gerçekleşmiştir.

Ferizli İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 30,190813 Enlem : 30,190813

Ferizli İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Sakarya iline bağlı bulunan Ferizli ilçesinin telefon alan kodu 0 264 şeklinde başlamaktadır.

Ferizli ilçesinin bağlı olduğu Sakarya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Ferizli ilçesinin bağlı olduğu il olan Sakarya ilinin plaka kodu 54 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020