Sakarya Kaynarca Nüfusu 2020 - 2021 |  Kaynarca İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Sakarya Kaynarca Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Sakarya Kaynarca nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Sakarya Kaynarca Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kaynarca ilçesinin bağlı bulunduğu Sakarya ilinde 1 milyon 042,649 kişi yaşamaktadır. Sakarya ili 4824 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 331 (km²) si Kaynarca ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sakarya Kaynarca nüfusu 24 bin 271 kişidir.

Sakarya Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 042,649 kişidir.

Kaynarca İlçe Nüfusu Kaçtır?

24,271 kişidir.

Sakarya Kaynarca Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 5,5 olarak gerçekleşmiştir.

Kaynarca İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,260504 Enlem : 27,260504

Kaynarca İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Sakarya iline bağlı bulunan Kaynarca ilçesinin telefon alan kodu 0 264 şeklinde başlamaktadır.

Kaynarca ilçesinin bağlı olduğu Sakarya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kaynarca ilçesinin bağlı olduğu il olan Sakarya ilinin plaka kodu 54 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020