Sakarya Serdivan Nüfusu 2020 - 2021 |  Serdivan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Sakarya Serdivan Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Sakarya Serdivan nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Sakarya Serdivan Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Serdivan ilçesinin bağlı bulunduğu Sakarya ilinde 1 milyon 042,649 kişi yaşamaktadır. Sakarya ili 4824 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 131 (km²) si Serdivan ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sakarya Serdivan nüfusu 148 bin 802 kişidir.

Sakarya Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 042,649 kişidir.

Serdivan İlçe Nüfusu Kaçtır?

148 bin 802 kişidir.

Sakarya Serdivan Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 8,8 olarak gerçekleşmiştir.

Serdivan İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 30,380453 Enlem : 30,380453

Serdivan İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Sakarya iline bağlı bulunan Serdivan ilçesinin telefon alan kodu 0 264 şeklinde başlamaktadır.

Serdivan ilçesinin bağlı olduğu Sakarya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Serdivan ilçesinin bağlı olduğu il olan Sakarya ilinin plaka kodu 54 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020