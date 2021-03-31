Sakarya Karasu Nüfusu 2020 - 2021 |  Karasu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Sakarya Karasu Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Sakarya Karasu nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Sakarya Karasu Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Karasu ilçesinin bağlı bulunduğu Sakarya ilinde 1 milyon 042,649 kişi yaşamaktadır. Sakarya ili 4824 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 407 (km²) si Karasu ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sakarya Karasu nüfusu 66 bin 852 kişidir.

Sakarya Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 042,649 kişidir.

Karasu İlçe Nüfusu Kaçtır?

66,852 kişidir.

Sakarya Karasu Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 31,3 olarak gerçekleşmiştir.

Karasu İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,445772 Enlem : 27,445772

Karasu İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Sakarya iline bağlı bulunan Karasu ilçesinin telefon alan kodu 0 264 şeklinde başlamaktadır.

Karasu ilçesinin bağlı olduğu Sakarya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Karasu ilçesinin bağlı olduğu il olan Sakarya ilinin plaka kodu 54 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020