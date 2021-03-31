Sakarya Hendek Nüfusu 2020 - 2021 |  Hendek İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Sakarya Hendek Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Sakarya Hendek nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Sakarya Hendek Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Hendek ilçesinin bağlı bulunduğu Sakarya ilinde 1 milyon 042,649 kişi yaşamaktadır. Sakarya ili 4824 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 652 (km²) si Hendek ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sakarya Hendek nüfusu 86 bin 612 kişidir.

Sakarya Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 042,649 kişidir.

Hendek İlçe Nüfusu Kaçtır?

86,612 kişidir.

Sakarya Hendek Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 12,1 olarak gerçekleşmiştir.

Hendek İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 30,744574 Enlem : 30,744574

Hendek İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Sakarya iline bağlı bulunan Hendek ilçesinin telefon alan kodu 0 264 şeklinde başlamaktadır.

Hendek ilçesinin bağlı olduğu Sakarya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Hendek ilçesinin bağlı olduğu il olan Sakarya ilinin plaka kodu 54 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020