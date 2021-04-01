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Sakarya Taraklı Nüfusu 2020 - 2021 |  Taraklı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Sakarya Taraklı nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Sakarya Taraklı nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Sakarya Taraklı nüfusunun 6,970 olduğu açıklandı. Haberimizde  Sakarya Taraklı yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Sakarya Taraklı Nüfusu 2020 - 2021 |  Taraklı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Sakarya Taraklı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Sakarya Taraklı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Sakarya Taraklı Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Taraklı ilçesinin bağlı bulunduğu Sakarya ilinde  1 milyon 042,649 kişi yaşamaktadır. Sakarya ili 4,824 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 299 (km²) si Taraklı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sakarya Taraklı nüfusu 6,970 kişidir.

Sakarya Taraklı Nüfusu 2020 - 2021 |  Taraklı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Sakarya Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 042,649 kişidir.

Taraklı İlçe Nüfusu Kaçtır?

6,970 kişidir.

Sakarya Taraklı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  5,3 olarak gerçekleşmiştir.

Sakarya Taraklı Nüfusu 2020 - 2021 |  Taraklı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Taraklı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  30,492695      Enlem :  30,492695

Taraklı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Sakarya iline bağlı bulunan Taraklı ilçesinin telefon alan kodu 0 264 şeklinde başlamaktadır.

Taraklı ilçesinin bağlı olduğu Sakarya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Taraklı ilçesinin bağlı olduğu il olan Sakarya ilinin plaka kodu 54 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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