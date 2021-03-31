Sakarya Arifiye Nüfusu 2020 - 2021 |  Arifiye İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Sakarya Arifiye Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Sakarya Arifiye nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Sakarya Arifiye Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Arifiye ilçesinin bağlı bulunduğu Sakarya ilinde 1 milyon 042,649 kişi yaşamaktadır. Sakarya ili 4,824 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 77 (km²) si Arifiye ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sakarya Arifiye nüfusu 46 bin 344 kişidir.

Sakarya Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 042,649 kişidir.

Arifiye İlçe Nüfusu Kaçtır?

46,344 kişidir.

Sakarya Arifiye Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 21,1 olarak gerçekleşmiştir.

Arifiye İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 30,349426 Enlem : 30,349426

Arifiye İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Sakarya iline bağlı bulunan Arifiye ilçesinin telefon alan kodu 0 264 şeklinde başlamaktadır.

Arifiye ilçesinin bağlı olduğu Sakarya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Arifiye ilçesinin bağlı olduğu il olan Sakarya ilinin plaka kodu 54 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020