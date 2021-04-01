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Sakarya Pamukova Nüfusu 2020 - 2021 |  Pamukova İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Sakarya Pamukova nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Sakarya Pamukova nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Sakarya Pamukova nüfusunun 29 bin 974 olduğu açıklandı. Haberimizde  Sakarya Pamukova yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Sakarya Pamukova Nüfusu 2020 - 2021 |  Pamukova İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Sakarya Pamukova Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Sakarya Pamukova nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Sakarya Pamukova Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Pamukova ilçesinin bağlı bulunduğu Sakarya ilinde  1 milyon 042,649 kişi yaşamaktadır. Sakarya ili 4,824 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 306 (km²) si Pamukova ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sakarya Pamukova nüfusu 29,974 kişidir.

Sakarya Pamukova Nüfusu 2020 - 2021 |  Pamukova İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Sakarya Toplam Nüfusu Kaçtır?

1 milyon 042,649 kişidir.

Pamukova İlçe Nüfusu Kaçtır?

29,974 kişidir.

Sakarya Pamukova Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  7,8 olarak gerçekleşmiştir.

Sakarya Pamukova Nüfusu 2020 - 2021 |  Pamukova İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Pamukova İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  30,167944      Enlem :  30,167944

Pamukova İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Sakarya iline bağlı bulunan Pamukova ilçesinin telefon alan kodu 0 264 şeklinde başlamaktadır.

Pamukova ilçesinin bağlı olduğu Sakarya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Pamukova ilçesinin bağlı olduğu il olan Sakarya ilinin plaka kodu 54 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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