Sakarya Nüfusu 2020 - 2021 | Sakarya Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Sakarya Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Sakarya nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Sakarya Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sakarya nüfusu geçen yıla göre 12999 kişi artarak 1042649 kişi oldu ( 2019 yılında Sakarya nüfusu 1 milyon 029 bin 650 kişiydi ) . İstanbul ilinde 522 bin 388 erkek, 520 bin 261 kadın yaşamaktadır.

Sakarya Alan kodu nedir?

Sakarya ilinin telefon alan kodu 0 264 şeklinde başlamaktadır.

Sakarya yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Sakarya ilinin yüz ölçümü 4824 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 66 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Sakarya Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Sakarya ilinin plaka kodu 54 olarak belirlenmiştir.

Sakarya 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Sakarya 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 1042649

Sakarya 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 522388

Sakarya 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 520261

Sakarya 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 22

Sakarya 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 3,37 Kişidir.

Sakarya 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,94 olduğu görülmektedir.

Sakarya 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 25 olduğu görülmektedir.

Sakarya 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 1657 kişi boşanmıştır.

Sakarya 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 24165

Sakarya 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 1042649

Sakarya 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 522388

Sakarya 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 520261

Sakarya 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : -

Sakarya 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : -

Sakarya 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : -

Sakarya 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 216 kişidir.

Sakarya 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 516000 Kadın : 513650 Toplam : 1029650 Nüfus yoğunluğu : 213 kişidir.

Sakarya 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 516000 Kadın : 513650 Toplam : 1029650

Sakarya 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Sakarya 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 505645 Kadın : 505055 Toplam : 1010700 Nüfus yoğunluğu : 209 kişidir.

Sakarya 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 505645 Kadın : 505055 Toplam : 1010700

Sakarya 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Sakarya 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 496488 Kadın : 493726 Toplam : 990214 Nüfus yoğunluğu : 205 kişidir.

Sakarya 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 496488 Kadın : 493726 Toplam : 990214

Sakarya 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Sakarya 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 490935 Kadın : 486013 Toplam : 976948 Nüfus yoğunluğu : 202 kişidir.

Sakarya 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 490935 Kadın : 486013 Toplam : 976948

Sakarya 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -

Sakarya 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 477879 Kadın : 475302 Toplam : 953181 Nüfus yoğunluğu : 197 kişidir.

Sakarya 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 477879 Kadın : 475302 Toplam : 953181

Sakarya 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : - Kadın : - Toplam : -