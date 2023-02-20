Sondre Solholm Johansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sondre Solholm Johansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sondre Solholm Johansen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sondre Solholm Johansen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sondre Solholm Johansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sondre Solholm Johansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sondre Solholm Johansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sondre Solholm Johansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sondre Solholm Johansen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sondre Solholm Johansen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sondre Solholm Johansen 7 Temmuz 1995 tarihinde Asker şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Sondre Solholm Johansen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sondre Solholm Johansen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aneke/PMG yapmaktadır. Sondre Solholm Johansen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odds BK futbol takımında oynamaktadır. Odds BK takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sondre Solholm Johansen'nin Odds BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Sondre Solholm Johansen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sondre Solholm Johansen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Sondre Solholm Johansen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sondre Solholm Johansen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağustos 2013 yılında Stabaek IF U19

1 Ağustos 2014 yılında Lyn FK

1 Ocak 2015 yılında Godset II

12 Ağustos 2016 yılında Strømsgodset

31 Mart 2017 yılında Mjøndalen

19 Temmuz 2017 yılında Strømsgodset

20 Temmuz 2017 yılında Mjøndalen

31 Ağustos 2021 yılında Motherwell FC

31 Ocak 2023 yılında Odds BK

Sondre Solholm Johansen kimdir

Sondre Solholm Johansen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sondre Solholm Johansen şuan Odds BK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Asker FH, Stabæk IF

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Sondre Solholm Johansen nereli

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