Alexander Stolas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Stolas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Stolas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Stolas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Stolas 9 Mart 1989 tarihinde Kopervik şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Alexander Stølås şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Stolas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexander Stolas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandnes Ulf futbol takımında oynamaktadır. Sandnes Ulf takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alexander Stolas'nin Sandnes Ulf ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexander Stolas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Stolas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexander Stolas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Stolas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında FK Haugesund II

1 Ocak 2010 yılında Vard

15 Ocak 2014 yılında Haugesund

13 Ocak 2022 yılında Sandnes Ulf

Alexander Stolas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Stolas şuan Sandnes Ulf takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Kopervik IL (-2004), Avaldsnes IL (2005-2009), FK Haugesund (2009-2010)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.