Fredrik Torsteinbo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredrik Torsteinbo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fredrik Torsteinbo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fredrik Torsteinbo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fredrik Torsteinbo 13 Mart 1991 tarihinde Stavanger şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Fredrik Torsteinbø şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fredrik Torsteinbo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini goOn as yapmaktadır. Fredrik Torsteinbo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandnes Ulf futbol takımında oynamaktadır. Sandnes Ulf takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fredrik Torsteinbo'nin Sandnes Ulf ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Fredrik Torsteinbo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fredrik Torsteinbo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fredrik Torsteinbo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fredrik Torsteinbo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Sandnes Ulf

3 Ocak 2014 yılında Hammarby

20 Temmuz 2017 yılında Viking FK

26 Ocak 2023 yılında Sandnes Ulf

Fredrik Torsteinbo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fredrik Torsteinbo şuan Sandnes Ulf takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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