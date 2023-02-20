Tord Flolid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tord Flolid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tord Flolid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tord Flolid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tord Flolid 2 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Tord Rokkones Flolid şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tord Flolid Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Tord Flolid, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandnes Ulf futbol takımında oynamaktadır. Sandnes Ulf takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tord Flolid'nin Sandnes Ulf ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Tord Flolid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tord Flolid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tord Flolid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tord Flolid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ocak 2022 yılında Sandnes Ulf

Tord Flolid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tord Flolid şuan Sandnes Ulf takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tord Flolid Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sandnes Ulf

Norveç U17 takımında 12 numaralı formasıyla 10 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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