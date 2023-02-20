Herman Kleppa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Herman Kleppa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Herman Kleppa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Herman Kleppa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Herman Kleppa 17 Eylül 1996 tarihinde Stavanger şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Herman Kleppa Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP Consulting yapmaktadır. Herman Kleppa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandnes Ulf futbol takımında oynamaktadır. Sandnes Ulf takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Herman Kleppa'nin Sandnes Ulf ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Herman Kleppa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Herman Kleppa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Herman Kleppa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Herman Kleppa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Viking FK

9 Ağustos 2017 yılında Vidar

31 Aralık 2017 yılında Viking FK

23 Ocak 2018 yılında Sandnes Ulf

27 Ağustos 2019 yılında Egersund

31 Aralık 2019 yılında Sandnes Ulf

9 Ocak 2020 yılında Egersund

26 Ocak 2021 yılında Raufoss

31 Ağustos 2021 yılında Mjøndalen

5 Ağustos 2022 yılında Sandnes Ulf

Herman Kleppa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Herman Kleppa şuan Sandnes Ulf takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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