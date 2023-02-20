Martin Ramsland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Ramsland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Ramsland adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Ramsland Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Ramsland 2 Nisan 1993 tarihinde Øyslebø şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Ramsland Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini goOn as yapmaktadır. Martin Ramsland, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandnes Ulf futbol takımında oynamaktadır. Sandnes Ulf takımına 28 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Ramsland'nin Sandnes Ulf ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Ramsland Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Ramsland isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Ramsland Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Ramsland futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2013 yılında Strømmen IF

31 Aralık 2013 yılında Mandalskamerat.

1 Ocak 2014 yılında Strømmen IF

8 Ocak 2016 yılında Sogndal IL

1 Ağustos 2019 yılında IK Start

28 Şubat 2022 yılında Sandnes Ulf

Martin Ramsland Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Ramsland şuan Sandnes Ulf takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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