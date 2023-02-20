Kristoffer Hay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristoffer Hay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristoffer Hay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristoffer Hay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristoffer Hay 28 Ağustos 1998 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristoffer Hay Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Steinfeld yapmaktadır. Kristoffer Hay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandnes Ulf futbol takımında oynamaktadır. Sandnes Ulf takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kristoffer Hay'nin Sandnes Ulf ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kristoffer Hay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristoffer Hay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristoffer Hay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristoffer Hay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağustos 2015 yılında Hönefoss

17 Ağustos 2016 yılında Vålerenga

17 Ocak 2018 yılında Tromsdalen

31 Aralık 2018 yılında Vålerenga

8 Ocak 2019 yılında Aalesund

12 Haziran 2019 yılında Tromsdalen

24 Temmuz 2019 yılında Aalesund

13 Ocak 2020 yılında Bryne FK

8 Ocak 2022 yılında Sandnes Ulf

Kristoffer Hay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristoffer Hay şuan Sandnes Ulf takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kristoffer Hay Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hønefoss BK, Haugsbygd, Vålerenga Fotball

Norveç U21 takımında 3 numaralı formasıyla 25 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 4 numaralı formasıyla 6 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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