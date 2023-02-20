Espen Berger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Espen Berger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Espen Berger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Espen Berger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Espen Berger 9 Mart 1994 tarihinde Levanger şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Espen Hammer Berger şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Espen Berger Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini goOn as yapmaktadır. Espen Berger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandnes Ulf futbol takımında oynamaktadır. Sandnes Ulf takımına 9 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Espen Berger'nin Sandnes Ulf ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Espen Berger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Espen Berger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Espen Berger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Espen Berger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Levanger FK

4 Nisan 2018 yılında IK Start

9 Mart 2020 yılında Sandnes Ulf

Espen Berger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Espen Berger şuan Sandnes Ulf takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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